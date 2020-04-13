МХП стал лауреатом национального конкурса "Благотворительная Украина - 2019"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Компания МХП стала лауреатом в двух номинациях национального конкурса "Благотворительная Украина - 2019", передает УНН со ссылкой на сообщение компании в Facebook.
Так, компания МХП получила 1-е место в номинации "Благотворительность большого бизнеса", а благотворительный фонд "МХП-Громаді" занял 2-е место в номинации "Благотворительность в культуре и искусстве".
Для МХП участие в конкурсе "Благотворительная Украина" давно стало традиционным. Компания становится лауреатом конкурса второй год подряд.
"Я думаю, что важнейшими факторами этих наград является продолжительность наших проектов, их качество и настоящая необходимость для общин, кейсы предприятий и фондов МХП могут стать примером для другого бизнеса", - комментирует заместитель главы правления МХП по корпоративной социальной ответственности Игорь Лещенко.
Благотворительность для МХП не является обычным меценатством. Для компании это попытка изменить мировоззрение украинцев.
"Заботясь о людях, мы делимся с ними идеей, что благосостояние и достойная жизнь зависят именно от них. Мы, в свою очередь, всегда будем рядом - и во время эпидемий, и в дни их успехов и побед. Еще раз хочу подчеркнуть - вместе делаем важное", - добавил Лещенко.
Видео объявления победителей национального конкурса "Благотворительная Украина-2019" можно посмотреть по ссылке.