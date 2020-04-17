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Черкасский бизнес обеспечил "защитой" медиков "скорой"

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Для защиты медперсонала КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета" МХП совместно с Благотворительным фондом "МХП — Громаді" передали средства индивидуальной защиты. Об этом сообщило объединение "Спільнодія Черкащини: здолати Covid-19", передает УНН.

Визит в Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Черкассах директор "Благодійної організації “Благодійний фонд “МХП — Громаді” Татьяна Волочай назвала наиболее атмосферным за время оказания помощи медицинским учреждениям от МХП в противодействии коронавирусу, ведь именно у фельдшеров и врачей скорой понимаешь реальность угрозы и опасности вируса, потому что эти люди ежедневно выезжают к потенциально больным COVID-19 несколько раз в день.

Всего в центр экстренной медицины передано: 2000 пар одноразовых перчаток, 1000 одноразовых шапочек, 600 медицинских халатов, 500 бахил, 200 респираторов, 50 комплектов противоэпидемической одежды, защитные экраны, многократные рабочие комбинезоны.

Аграрная компания “Укравіт” обеспечила дезинфекторами. Общая сумма помощи Областному центру от МХП составляет более 150 тыс. грн.

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По словам директора Центра Игоря Фесуна, сегодня скорая помощь насчитывает более 1300 работников, выезжающих на вызовы к пациентам в том числе и с подозрением на коронавирус. Чтобы защитить медиков, каждая карета скорой должна быть оборудована всеми необходимыми средствами.

“Средства индивидуальной защиты нужны не только собственно врачу, но и водителю, и больному, которого должны транспортировать в больницу. Поэтому защитные костюмы, маски, респираторы, очки нужны постоянно, ведь одноразовые средства быстро используются. Сегодня многие хотят помочь скорой, но МХП предоставил нам именно то, что наиболее необходимо. Уже сегодня помощь будет распределена между бригадами”, — рассказал он.

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Координатор областного штаба противодействия коронавирусу от МХП Руслан Пономаренко во время передачи помощи от холдинга отметил, что работники скорой помощи находятся на передовой борьбы с коронавирусом, поэтому очень важно защитить этих работников в первую очередь. Холдинг МХП активно включился в обеспечение больниц Черкасской области средствами индивидуальной защиты в пределах платформы “Спільнодія Черкащини: здолати Covid-19”.

“Мы четко понимаем все потребности медицинских учреждений Черкасской области и поэтому заказываем именно те средства, которые наиболее нужны больницам, амбулаториям, медицинским центрам для борьбы с коронавирусом. Сейчас ожидаем второй транш поставки из-за границы средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких для того, чтобы обеспечить в первую очередь те заведения, которые будут принимать больных со всей области”, — отметил Пономаренко.

По словам начальника Управления здравоохранения Черкасской облгосадминистрации Ларисы Кошевой, помощь от МХП для противодействия коронавирусу наиболее существенная сегодня, благодаря чему медперсонал дополнительно обеспечили необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Напомним, что МХП направил 14 млн грн для предотвращения распространения коронавируса в Черкасской области и стал ключевым партнером платформы Спільнодія Черкащини: здолати Covid-19, которая объединяет усилия бизнеса, власти и общества в противостоянии этому заболеванию. Еще 55 млн грн МХП дополнительно выделил для общегосударственного фонда противодействия коронавирусу.

Справка: МХП — крупнейший производитель курятины в Украине, который выпускает продукцию под брендом “Наша Ряба”, и чьи мощности расположены в том числе и в Черкасской области. Владелец компании — Юрий Косюк.

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