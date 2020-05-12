Черкаські медики найбільш забезпечені захистом з-поміж усієї України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Черкащина стала абсолютним лідером в Україні за рівнем забезпеченості засобами захисту (ЗІЗ) медиків, повідомляє УНН із посиланням на дані аналітичного ресурсу Youcontrol.
Це єдина область, яка має ЗІЗ на 20 днів вперед.
Наступними у рейтингу слідують Хмельницька область із запасом ЗІЗ на 14 днів і Кіровоградська область із запасом на 12 днів.
Лідерство Черкащини пояснюється, зокрема, ефективною співпрацею місцевої влади та бізнесу, які створили платформу взаємодії "Спільнодія Черкащини", в рамках якої надають допомогу медзакладам і медикам.
З початку пандемії в Україні "Спільнодія Черкащини" залучила майже 20 млн грн коштів від благодійників. Найбільший внесок зробила компанія МХП ("Наша Ряба") Юрія Косюка - 14 млн грн.
Допомогу за цей час отримало вже більше 40 медзакладів — від великих лікарень до сільських ФАПів.
"Ми вже витратили на закупівлі левову частку грошей, які надали нам благодійники. Зараз найголовнішою задачею є правильний розподіл закуплених засобів захисту та обладнання", - зазначили в об’єднанні.