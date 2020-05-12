Черкасские медики наиболее обеспеченные защитой среди всей Украины

Это единственная область, которая имеет СИЗ на 20 дней вперед.

Следующими в рейтинге следуют Хмельницкая область с запасом СИЗ на 14 дней и Кировоградская область с запасом на 12 дней.

Лидерство Черкасской области объясняется, в частности, эффективным сотрудничеством местной власти и бизнеса, которые создали платформу взаимодействия "Спільнодія Черкащини", в рамках которой оказывают помощь медучреждениям и медикам.

С начала пандемии в Украине "Спільнодія Черкащини" привлекла почти 20 млн грн средств от благотворителей. Наибольший вклад сделала компания МХП ("Наша Ряба") Юрия Косюка - 14 млн грн.

Помощь за это время получило уже более 40 медучреждений - от крупных больниц до сельских ФАПов.

"Мы уже потратили на закупки львиную долю денег, которые предоставили нам благотворители. Сейчас главной задачей является правильное распределение закупленных средств защиты и оборудования", - отметили в объединении.