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"Черкаські Мавпи" підписали найрезультативнішого гравця чемпіонату Македонії

"Черкаські Мавпи" підписали найрезультативнішого гравця чемпіонату Македонії

Київ • УНН

 • 9895 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. “Черкаські Мавпи” підписали одного з кращих баскетболістів чемпіонату Македонії американського форварда Шахіда Девіса, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Контракт гравця з черкаським клубом уклав угоду до кінця сезону.

Молодий форвард на старті цього сезону мав найкращу статистику у чемпіонаті Македонії. Виступаючи за “Фені Індастріал”, Девіс мав у своїй середній статистиці вражаючий дабл-дабл — 27,8 очок та 12,3 підбирання. Причому відсоток реалізації новачка “Черкаських Мавп” склав 54 — з середньої та ближньої дистанції та 64,3 — триочкові.

Зазначено, що Македонія стала другою Європейською країною де випробував свої сили Шахід. Свій перший сезон у Європі американець провів у Великій Британії, виступаючи за “Шаркс Шефілд” (16 очок, 7 підбирань).

Відзначимо, що наразі “Мавпи” мають лише 2 перемоги при 4 поразках — 6 місце в Суперлізі.

Додамо також, раніше “Черкаські Мавпи” припинили співпрацю з легіонером Поповічем.

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