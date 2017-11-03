"Черкаські Мавпи" підписали найрезультативнішого гравця чемпіонату Македонії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. “Черкаські Мавпи” підписали одного з кращих баскетболістів чемпіонату Македонії американського форварда Шахіда Девіса, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Контракт гравця з черкаським клубом уклав угоду до кінця сезону.
Молодий форвард на старті цього сезону мав найкращу статистику у чемпіонаті Македонії. Виступаючи за “Фені Індастріал”, Девіс мав у своїй середній статистиці вражаючий дабл-дабл — 27,8 очок та 12,3 підбирання. Причому відсоток реалізації новачка “Черкаських Мавп” склав 54 — з середньої та ближньої дистанції та 64,3 — триочкові.
Зазначено, що Македонія стала другою Європейською країною де випробував свої сили Шахід. Свій перший сезон у Європі американець провів у Великій Британії, виступаючи за “Шаркс Шефілд” (16 очок, 7 підбирань).
Відзначимо, що наразі “Мавпи” мають лише 2 перемоги при 4 поразках — 6 місце в Суперлізі.
Додамо також, раніше “Черкаські Мавпи” припинили співпрацю з легіонером Поповічем.