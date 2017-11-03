"Черкасские Обезьяны" подписали самого результативного игрока чемпионата Македонии

Контракт игрока с черкасским клубом заключен соглашение до конца сезона.

Молодой форвард на старте этого сезона имел лучшую статистику в чемпионате Македонии. Выступая за “Фени Индастриал”, Дэвис имел в своей средней статистике впечатляющий дабл-дабл — 27,8 очков и 12,3 подбора. Причем процент реализации новичка “Черкасских обезьян” составил 54 — со средней и ближней дистанции и 64,3 — трехочковые.

Отмечено, что Македония стала второй Европейской страной где испытал свои силы Шахид. Свой первый сезон в Европе американец провел в Великобритании, выступая за “Шаркс Шеффилд” (16 очков, 7 подборов).

Отметим, что в настоящее время “Обезьяны” имеют лишь 2 победы при 4 поражениях — 6 место в Суперлиге.

Добавим также, ранее “Черкасские Обезьяны” прекратили сотрудничество с легионером Поповичем.