Черкащанин вчинив замах сокирою на товариша через ревнощі
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Жителя Чорнобаївського району судитимуть за спробу умисного заподіяння смерті іншій людині. Про це УНН-Центр повідомили у Золотоніській місцевій прокуратурі.
Зловмисник на ґрунті ревнощів намагався нанести декілька ударів обухом сокири в область голови потерпілого. Так як потерпілий закривався руками і удар прийшовся на праву руку та в область правої брови, він отримав тілесні ушкодження у виді закритої черепно-мозкової травми, струс головного мозку, рубану рана правої ліктевої кістки.
Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України.
Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.