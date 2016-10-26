Черкащанин покушался топором на друга из-за ревности

Злоумышленник на почве ревности пытался нанести несколько ударов обухом топора в область головы потерпевшего. Так как потерпевший закрывался руками и удар пришелся на правую руку и в область правой брови, он получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясение головного мозга, рубленую рану правой локтевой кости.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.