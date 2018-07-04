Черговий авіаудар по весіллю в Ємені: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Офіційний представник відомства безпеки Ємену заявив, що у вівторок міжнародна коаліція на чолі з Саудівською Аравією завдала авіаударів по приміщенню, де проходило весілля, в результаті чого щонайменше 11 людей загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Винищувач коаліції у вівторок у другій половині дня бомбардував приміщення, де проходило весілля, в результаті чого принаймні 11 людей загинули і 11 отримали поранення, більшість жертв - жінки і діти.
Останнім часом очолювана Саудівською Аравією коаліція активізувала удари по об'єктах на території Ємену. 25 червня вони завдали ударів по місту Амрані, в результаті яких принаймні 9 людей загинули, в тому числі жінки і діти.
Нагадаємо, в квітні щонайменше 20 осіб загинули і ще 40 осіб були поранені в результаті авіаудару по весіллі в Ємені.