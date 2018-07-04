Черговий авіаудар по весіллю в Ємені: є жертви

Винищувач коаліції у вівторок у другій половині дня бомбардував приміщення, де проходило весілля, в результаті чого принаймні 11 людей загинули і 11 отримали поранення, більшість жертв - жінки і діти.



Останнім часом очолювана Саудівською Аравією коаліція активізувала удари по об'єктах на території Ємену. 25 червня вони завдали ударів по місту Амрані, в результаті яких принаймні 9 людей загинули, в тому числі жінки і діти.

Нагадаємо, в квітні щонайменше 20 осіб загинули і ще 40 осіб були поранені в результаті авіаудару по весіллі в Ємені.