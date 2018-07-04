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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 70945 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 109360 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 130463 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 137542 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 173519 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154586 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142006 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130559 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 184722 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118372 просмотра

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Очередной авиаудар по свадьбе в Йемене: есть жертвы

Очередной авиаудар по свадьбе в Йемене: есть жертвы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Официальный представитель ведомства безопасности Йемена заявил, что во вторник международная коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудары по помещению, где проходила свадьба, в результате чего по меньшей мере 11 человек погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Истребитель коалиции во вторник во второй половине дня бомбардировал помещение, где проходила свадьба, в результате чего по крайней мере 11 человек погибли и 11 получили ранения, большинство жертв -- женщины и дети.

В последнее время возглавляемая Саудовской Аравией коалиция активизировала удары по объектам на территории Йемена. 25 июня они нанесли удары по городу Амран, в результате которых по крайней мере 9 человек погибли, в том числе женщины и дети.

Напомним, в апреле по меньшей мере 20 человек погибли и еще 40 человек были ранены в результате авиаудара по свадьбе в Йемене.

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