Очередной авиаудар по свадьбе в Йемене: есть жертвы

Истребитель коалиции во вторник во второй половине дня бомбардировал помещение, где проходила свадьба, в результате чего по крайней мере 11 человек погибли и 11 получили ранения, большинство жертв -- женщины и дети.



В последнее время возглавляемая Саудовской Аравией коалиция активизировала удары по объектам на территории Йемена. 25 июня они нанесли удары по городу Амран, в результате которых по крайней мере 9 человек погибли, в том числе женщины и дети.

Напомним, в апреле по меньшей мере 20 человек погибли и еще 40 человек были ранены в результате авиаудара по свадьбе в Йемене.