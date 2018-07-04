Очередной авиаудар по свадьбе в Йемене: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Официальный представитель ведомства безопасности Йемена заявил, что во вторник международная коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудары по помещению, где проходила свадьба, в результате чего по меньшей мере 11 человек погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Истребитель коалиции во вторник во второй половине дня бомбардировал помещение, где проходила свадьба, в результате чего по крайней мере 11 человек погибли и 11 получили ранения, большинство жертв -- женщины и дети.
В последнее время возглавляемая Саудовской Аравией коалиция активизировала удары по объектам на территории Йемена. 25 июня они нанесли удары по городу Амран, в результате которых по крайней мере 9 человек погибли, в том числе женщины и дети.
Напомним, в апреле по меньшей мере 20 человек погибли и еще 40 человек были ранены в результате авиаудара по свадьбе в Йемене.