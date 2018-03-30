Чергове перемир'я вступає в силу на Донбасі

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Режим припинення вогню, узгоджений сторонами конфлікту в зв'язку з наближається Великоднем, вступає в силу в Донбасі, передає УНН

“Тристороння контактна група за участю представників певних областей Донецької і Луганської областей, визнаючи позитивний вплив підтвердження на припинення вогню 2 березня 2018 року, підкреслюючи важливість забезпечення миру і спокою для населення, маючи на увазі майбутні великодні свята і керуючись більш ранніми угодами і зобов’язаннями сторін: знову підтвердити свою повну відданість всеосяжного, стійкого і необмеженого припинення вогню, починаючи з 30 березня 2018 року в 00 годин. 01 хв. (за київським часом)”, — йдеться в заяві Тристоронньої контактної групи.

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Нову домовленість сторін вітали керівники країн “нормандської четвірки”. Як зазначається в заяві лідерів України, Німеччини, Франції та РФ, учасники “четвірки” “вітають угоду про відновлення режиму припинення вогню з нагоди свята Великодня”. У документі лідери “підкреслили важливість його суворого дотримання і забезпечення ефективного моніторингу і перевірки з боку Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ”.

Лідери країн нормандського формату також знову підтвердили прихильність здійсненню мінських домовленостей щодо всіх його аспектів (безпека, політичні, гуманітарні та економічні питання) і підкреслили, що “розглянуть можливі шляхи прискорення здійснення домовленостей у майбутні місяці”.

Слід зазначити, що найбільш успішним стало перемир’я 2016 року, коли режим повної тиші вдалося утримувати протягом 6 тижнів.

Нагадаємо, тристороння контактна група з врегулювання ситуації в Донбасі домовилася про повне припинення вогню на лінії розмежування в зоні бойових дій на період великодніх свят, починаючи з 30 березня.

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