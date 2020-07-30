Чергова страта у США на федеральному рівні: у серпні буде проведена вже четверта екзекуція
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Четверта за останні 17 років страта ув’язненого, засудженого на федеральному рівні в США, відбудеться 26 серпня в штаті Індіана. Відповідне рішення генерального прокурора США Вільяма Барра розповсюдило в середу міністерство юстиції, пише УНН.
“Генеральний прокурор Вільям Барр сьогодні доручив Федеральному бюро в’язниць перенести страту Лезмонда Мітчелла, федерального в’язня, засудженого до смертної кари і засудженого 17 років тому за жорстоке вбивство бабусі і її дев’ятирічної онуки. Страта, яка була спочатку запланована на грудень минулого року, тепер повинна відбутися 26 серпня 2020 року в тюрмі у місті Терре-Хот в штаті Індіана”, — йдеться в прес-релізі, опублікованому на сайті відомства.
Повідомляється, що злочинець багаторазово подавав апеляції та клопотання про перегляд його справи, всі вони були відхилені.
З 14 по 17 липня у в’язниці в місті Терре-Хот були приведені у виконання три смертних вироки злочинцям, засудженим на федеральному рівні. Згідно з інформацією газети The Washington Post, до цього останній раз американська федеральна влада приводила у виконання смертний вирок в 2003 році. З тих пір діяв свого роду неофіційний мораторій через те, що не були узгоджені правила застосування смертельних ін’єкцій.
Вища міра покарання в країні продовжувала застосовуватися в останні роки на рівні влади штатів.