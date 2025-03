У США стратили третю за тиждень людину після відновлення процедури на федеральному рівні через 17 років

За його даними, 52-річний Дастін Хонка був засуджений у 2005 році за створення злочинної мережі з виробництва та розповсюдження метамфетаміну в штаті Айова, а також за вбивство п’яти осіб, серед яких були дві дівчинки у віці 6 і 10 років. Вирок було виконано у в’язниці в місті Терре-Хот (штат Індіана) шляхом смертельної ін’єкції.

Раніше у вівторок в цій же тюрмі був страчений інший засуджений на федеральному рівні в’язень — Деніел Льюїс Лі, який звинувачувався у вбивстві трьох осіб. Його страта стала першим за 17 років приведеним у виконанні смертним вироком для засудженого на федеральному рівні. У четвер американська влада привела у виконання смертний вирок Веслі Айра Перкі, який був засуджений за ряд злочинів, в тому числі за вбивство двох людей.

The US government put to death an Iowa chemistry student-turned-meth kingpin convicted of killing five people, the third execution by the federal government in a week. https://t.co/IUr21IZ9xh

— The Associated Press (@AP) July 17, 2020

Згідно інформації газети The Washington Post, до цього останній раз американська федеральна влада приводила у виконання смертний вирок в 2003 році. З тих пір діяв свого роду неофіційний мораторій через те, що не були узгоджені правила застосування смертельних ін’єкцій.

Вища міра покарання в країні продовжувала застосовуватися в останні роки на рівні влади штатів.