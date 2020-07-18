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В США казнили третьего за неделю человека после возобновления процедуры на федеральном уровне через 17 лет

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Власти США привели в третий раз за последние 17 лет в исполнение смертный приговор преступнику, который был осужден на федеральном уровне. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает УНН.

По его данным, 52-летний Дастин Хонкен был осужден в 2005 году за создание преступной сети по производству и распространению метамфетамина в штате Айова, а также за убийство пяти человек, среди которых были две девочки в возрасте 6 и 10 лет. Приговор привели в исполнение в тюрьме в городе Терре-Хот (штат Индиана) путем смертельной инъекции.

Ранее во вторник в этой же тюрьме был казнен другой осужденный на федеральном уровне заключенный — Дэниел Льюис Ли, который обвинялся в убийстве трех человек. Его казнь стала первым за 17 лет приведенным в исполнении смертным приговором для осужденного на федеральном уровне. В четверг американские власти привели в исполнение смертный приговор Уэсли Айра Перки, который был осужден за ряд преступлений, в том числе за убийство двух человек.

The U.S. government put to death an Iowa chemistry student-turned-meth kingpin convicted of killing five people, the third execution by the federal government in a week. https://t.co/IUr21IZ9xh

— The Associated Press (@AP) July 17, 2020

Согласно информации газеты The Washington Post, до этого последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал своего рода неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций.

Высшая мера наказания в стране продолжала применяться в последние годы на уровне властей штатов.

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