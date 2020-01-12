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Черги на кордоні з країнами ЄС зменшуються

Черги на кордоні з країнами ЄС зменшуються

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Черги на кордоні з країнами Європецського Союзу зменшуються. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

“Вже сьогодні станом на 9:00 спостерігається значне зменшення черг на кордоні”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що утворення черг у деяких пунктах пропуску на кордоні з країнами ЄС було пов’язане з тим, що після завершення різдвяних та новорічних свят до країн Євросоюзу повертається значна кількість наших українців, які там тимчасово проживають або навчаються.

“...наразі на цій ділянці кордону ситуація така: Республіка Польща: “Ягодин” — 30; “Устилуг” — 0; “Угринів” — 0; “Рава-Руська” — 0; “Грушів” — 100; “Смільниця” — 35; "Шегині“— 60; “Краковець” —170. Словацька Республіка: “Малий Березний” — 130; “Ужгород” −150. Угорщина: “Тиса”-80; “Дзвінкове” −0; “Косино” — 20; “Лужанка” — 20; “Вилок” −30. Румунія: “Дякове” — 0; “Солотвино” — 0; “Порубне” — 0.

Нагадаємо, нелегальна міграція до країн ЄС знизилася до рівня 2013 року.

Українські Національні Новини

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