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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109705 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112114 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110621 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 122106 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103285 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106913 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107267 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131742 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130547 просмотра

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Очереди на границе со странами ЕС уменьшаются

Очереди на границе со странами ЕС уменьшаются

Киев  •  УНН

 • 12481 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Очереди на границе со странами Европецського Союза уменьшаются. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба Госпогранслужбы.

“Уже сегодня по состоянию на 9:00 наблюдается значительное уменьшение очередей на границе”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что образование очередей в некоторых пунктах пропуска на границе со странами ЕС было связано с тем, что после завершения рождественских и новогодних праздников в страны Евросоюза возвращается значительное количество наших украинцев, которые там временно проживают или учатся.

“... пока на этом участке границы ситуация такова: Республика Польша: “Ягодын” — 30; “Устылуг” — 0; “Угринов” — 0; “Рава-Русская” — 0; “Груша” — 100; “Смильница” — 35; “Шегыни” — 60, “Краковец” −170. Словацкая Республика: “Малый Березный” — 130, “Ужгород” — 150. Венгрия: “Тыса” −80, “Звонково” −0, “Косино” — 20, “Лужанка” — 20, “Вылок” −30. Румыния: “Дьяково” — 0, “Солотвино” — 0, “Порубное” — 0.

Напомним, нелегальная миграция в страны ЕС снизилась до уровня 2013 года.

Украинские Национальные Новости

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