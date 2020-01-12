Очереди на границе со странами ЕС уменьшаются
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Очереди на границе со странами Европецського Союза уменьшаются. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба Госпогранслужбы.
“Уже сегодня по состоянию на 9:00 наблюдается значительное уменьшение очередей на границе”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что образование очередей в некоторых пунктах пропуска на границе со странами ЕС было связано с тем, что после завершения рождественских и новогодних праздников в страны Евросоюза возвращается значительное количество наших украинцев, которые там временно проживают или учатся.
“... пока на этом участке границы ситуация такова: Республика Польша: “Ягодын” — 30; “Устылуг” — 0; “Угринов” — 0; “Рава-Русская” — 0; “Груша” — 100; “Смильница” — 35; “Шегыни” — 60, “Краковец” −170. Словацкая Республика: “Малый Березный” — 130, “Ужгород” — 150. Венгрия: “Тыса” −80, “Звонково” −0, “Косино” — 20, “Лужанка” — 20, “Вылок” −30. Румыния: “Дьяково” — 0, “Солотвино” — 0, “Порубное” — 0.
Напомним, нелегальная миграция в страны ЕС снизилась до уровня 2013 года.