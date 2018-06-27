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Через зґвалтування дівчинки на Дніпропетровщині відкрили ще одне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. За фактом зґвалтування 10-річної дівчинки у Новомосковському районі поліція відкрила ще одне кримінальне провадження. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровської області, передає УНН.

"В ході досудового розслідування з'ясувалося, що після зґвалтування зловмисник невстановленим предметом спричинив жертві колото-різане поранення шиї. 26 червня поліція відкрила ще одне кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

Цього ж дня Новомосковський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який під погрозою ножа зґвалтував 10-річну дівчинку. 

Українські Національні Новини

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