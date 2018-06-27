Из-за изнасилования девочки в Днепропетровской области открыли еще одно производство
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. По факту изнасилования 10-летней девочки в Новомосковском районе полиция открыла еще одно уголовное производство. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области, передает УНН.
"В ходе досудебного расследования выяснилось, что после изнасилования злоумышленник неустановленным предметом вызвал жертве колото-резаное ранение шеи. 26 июня полиция открыла еще одно уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и п. 2, 10 ч . 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
В этот же день Новомосковский суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Днепропетровской области задержали мужчину, который под угрозой ножа изнасиловал 10-летнюю девочку.