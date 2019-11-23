Через застосування зброї чернівецькими прикордонниками розпочали службове розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Державній прикордонній службі України проводять службове розслідування через застосування зброї військовослужбовцями Чернівецького загону. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Під час візиту до Чернівецької області голова Держприкордонслужби заявив, що наразі прикордонники проводять службове розслідування по факту застосування зброї військовослужбовцями Чернівецького загону", - йдеться у повідомленні.
Також, зі слів голови ДПСУ Сергія Дейнеко, зброю застосували законно.
"На жаль, це не перший випадок, коли особи, які причетні до протиправної діяльності на кордоні, зухвало намагаються завдавати шкоди здоров'ю і навіть убити прикордонників. І на фоні того, що нещодавно була річниця з дня трагічної загибелі нашого військовослужбовця підполковника Вадима Березинського, який був начальником відділу прикордонної служби "Ділове" Мукачівського прикордонного загону, я вам скажу відверто: готовий особисто відповісти за перевищення службових повноважень, якщо воно є з боку моїх підлеглих, ніж на їхніх похоронах, не дай Боже, пояснював би їхнім мамам, чому я не зберіг їхніх дітей", - сказав Дейнеко.
Також голова ДПСУ додав, що вимоги до порушників припинити протиправну діяльність були абсолютно законними.
"А як можна розцінити намагання наїхати транспортним засобом на прикордонників? Я розцінюю це як спробу, як замах на умисне вбивство", — додав Дейнеко.
Нагадаємо, біля кордону з Молдовою прикордонники відкрили вогонь по контрабандистах, внаслідок чого троє осіб отримали поранення.