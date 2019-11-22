Біля кордону з Молдовою прикордонники відкрили вогонь по контрабандистах: є поранені

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Вчора у Чернівецькій області поблизу села Гвіздівці, що в Сокирянському районі, прикордонний наряд виявив факт незаконного переміщення групою осіб тютюнових виробів через державний кордон з Молдови в Україну та завантаження їх в транспортні засоби іноземної реєстрації. Про це передає УНН з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.