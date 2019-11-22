Біля кордону з Молдовою прикордонники відкрили вогонь по контрабандистах: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Вчора у Чернівецькій області поблизу села Гвіздівці, що в Сокирянському районі, прикордонний наряд виявив факт незаконного переміщення групою осіб тютюнових виробів через державний кордон з Молдови в Україну та завантаження їх в транспортні засоби іноземної реєстрації. Про це передає УНН з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
“Порушники, помітивши прикордонників та зрозумівши, що їх наміри викриті, вдалися до втечі на автівках. Під час спроби затримання втікачі проігнорували законні вимоги наряду зупинитися та спрямували один транспортний засіб на прикордонників, чим створили явну загрозу їх життю та здоров’ю”, — йдеться у повідомленні.
Діючи у відповідності до законодавства охоронці кордону, застосували зброю, адже попереджувальні постріли також не зупинили порушників. У подальшому транспортний засіб прослідував у напрямку населеного пункту Гвіздівці.
Про дану ситуацію прикордонники негайно поінформували представників правоохоронних органів Чернівецької області та прикордонної поліції Республіки Молдова. Крім того, до Національної поліції у Чернівецькій області направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за ознаками, передбаченими ст.ст. 342, 345 Кримінального кодексу України, та до ГУ ДФС у Чернівецькій області за ст. 204 Кримінального кодексу України.
Невдовзі від чергового підрозділу поліції отримано інформацію, що в центральну районну лікарню звернулися 3 цивільні особи з вогнепальними пораненнями.
Для з’ясування всіх обставин цієї події на ділянку Чернівецького прикордонного загону вибув Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Наразі у взаємодії з іншими правоохоронними органами встановлюється коло всіх осіб правопорушників та проводиться подальша перевірка.
Нагадаємо, раніше прикордонним нарядом були зупинені два позашляховики, в яких четверо українців зі зброєю їхали в напрямку зони відчуження.