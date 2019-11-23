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Из-за применения оружия черновицкими пограничниками начали служебное расследование

Из-за применения оружия черновицкими пограничниками начали служебное расследование

Киев  •  УНН

 • 15586 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Государственной пограничной службе Украины проводят служебное расследование из-за применения оружия военнослужащими Черновицкого отряда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Во время визита в Черновицкую область председатель Госпогранслужбы заявил, что сейчас пограничники проводят служебное расследование по факту применения оружия военнослужащими Черновицкого отряда", - говорится в сообщении.

Также, по словам главы ГПСУ Сергея Дайнеко, оружие применили законно.

"К сожалению, это не первый случай, когда лица, причастные к противоправной деятельности на границе, дерзко пытаются наносить вред здоровью и даже убить пограничников. И на фоне того, что недавно была годовщина со дня трагической гибели нашего военнослужащего подполковника Вадима Березинского, который был начальником отдела пограничной службы "Деловое" Мукачевского пограничного отряда, я вам скажу откровенно: готов лично ответить за превышение служебных полномочий, если оно есть со стороны моих подчиненных, чем на их похоронах, не дай Бог, объяснял бы их мамам, почему я не сохранил их детей", - сказал Дейнеко.

Также глава ГПСУ добавил, что требования к нарушителям прекратить противоправную деятельность были абсолютно законными.

"А как можно расценить попытки наехать транспортным средством на пограничников? Я расцениваю это как попытку, как покушение на умышленное убийство", - добавил Дейнеко.

Напомним, у границы с Молдовой пограничники открыли огонь по контрабандистам, вследствие чего три человека получили ранения.

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