Через відсутність інвестицій зростання виробництва концентрату урану в 2016-2017 рр. не передбачається - “СхідГЗК”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Державне підприємство “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (СхідГЗК, Жовті Води Дніпропетровської обл.) в 2016-2017 роках очікує збереження обсягів виробництва концентрату природного урану на торішньому рівні - близько 1 тис. тонн. Про це у коментарі УНН зазначив головний геолог “Східного гірничо-збагачувального комбінату” Василь Синьчук.
“Ми очікуємо збереження виробництва концентрату урану в 2016-2017 рр. на рівні близько 1 тис. Це буде збереження нинішнього загального видобутку, тобто ні росту, ні падіння не відбудеться, а прогнозується збереження на цьогорічному, і навіть минулорічному рівні”, — сказав В.Синьчук.
Також він зазначив, що ріст об’ємів виробництва не передбачається у зв’язку із відсутністю інвестицій.
Як повідомляв УНН, в Україні наявні 23 уранових родовищ із запасами понад 200 тис. тонн.
Разом з тим, на сьогодні робота нашого “Енергоатому” на 70% залежить від поставок ядерного палива з РФ.
Також нагадаємо, у Міненерго завили, що збільшення видобутку урану є пріоритетом для української енергетики.
Задля нарощення об’ємів видобутку власного урану, міністр Ігор Насалик має намір залучати у галузь приватні інвестиції.