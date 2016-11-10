Из-за отсутствия инвестиций рост производства концентрата урана в 2016-2017 гг. не предвидится - "ВостГОК"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК, Желтые Воды Днепропетровской обл.) в 2016-2017 годах ожидает сохранение объемов производства концентрата природного урана на прошлогоднем уровне - около 1 тыс. тонн. Об этом в комментарии УНН сказал главный геолог "Восточного горно-обогатительного комбината" Василий Синьчук.
"Мы ожидаем сохранения производства концентрата урана в 2016-2017 гг. на уровне около 1 тыс. Это будет сохранение нынешней общей добычи, то есть ни роста, ни падения не произойдет, а прогнозируется сохранение на нынешнем, и даже прошлогоднем уровне", - сказал В.Синьчук.
Также он отметил, что рост объемов производства не предвидится в связи с отсутствием инвестиций.
Как сообщал УНН, в Украине есть 23 урановых месторождения с запасами более 200 тыс. тонн.
Вместе с тем, на сегодня работа нашего "Энергоатома" на 70% зависит от поставок ядерного топлива из РФ.
Также напомним, в Минэнерго завили, что увеличение добычи урана является приоритетом для украинской энергетики.
Для наращивания объемов добычи собственного урана, министр Игорь Насалик намерен привлекать в отрасль частные инвестиции.