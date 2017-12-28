Через відлигу в Карпатах очікується сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На високогір'ї Івано-Франківської та західної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"За даними УкрГідрометцентру, 28–29 грудня, у зв’язку з відлигою, на високогір’ї Івано-Франківської та західної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - сказано в повідомленні.
Окрім того, 29 грудня в Україні, крім східних областей, очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 19-24 м/с.
Як повідомляв УНН, синоптики попередили про пориви вітру до 24 м/с в Україні.