Через вибух у Конго постраждало 32 миротворці, загинула дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В місті Гома в Демократичній Республіці Конго (ДРК) в результаті вибуху загинула дівчинка і були поранені 32 військовослужбовці ООН з Індії. П’ять миротворців отримали серйозні каліцтва, передає УНН з посиланням на прес — центр ООН.
“Інцидент стався під час ранкової пробіжки (8 листопада — ред.), яку щодня здійснюють миротворці ООН в Гомі. Всі постраждалі „блакитні каски“ є громадянами Індії,” — йдеться в повідомленні.
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За попередніми даними, вибух був проведений з використанням саморобного вибухового пристрою. Всі поранені отримують медичну допомогу в місті Гома.
Також найближчим часом в Гому прибуде Спеціальний представник Генерального секретаря ООН у ДРК.
Як повідомляв УНН, 4 жовтня, щонайменше один миротворець місії ООН в Малі загинув, ще п’ятеро отримали поранення в результаті серії нападів.