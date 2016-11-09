Из-за взрыва в Конго пострадали 32 миротворцы, погиб ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В городе Гома в Демократической Республике Конго (ДРК) в результате взрыва погибла девочка и были ранены 32 военнослужащих ООН из Индии. Пять миротворцев получили серьезные увечья, передает УНН со ссылкой на пресс - центр ООН.
"Инцидент произошел во время утренней пробежки (8 ноября - ред.), которую ежедневно осуществляют миротворцы ООН в Гоме. Все пострадавшие "голубые каски" являются гражданами Индии ", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, взрыв был произведен с использованием самодельного взрывного устройства. Все раненые получают медицинскую помощь в городе Гома.
Также в ближайшее время в Гому прибудет Специальный представитель Генерального секретаря ООН в ДРК.
Как сообщал УНН, 4 октября, по меньшей мере один миротворец миссии ООН в Мали погиб, еще пятеро получили ранения в результате серии нападений.