Через удари по американських базах США надішлють ще 300 військових на Близький схід - Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сполучені Штати ухвалили рішення відправити ще 300 своїх солдатів на військові бази на Близькому Сході, адже кількість атак на ці бази значно виросла. Про це під час брифінгу повідомив речник Пентагону Пет Райдер, пише УНН з посиланням на Times of Israel.
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За його словами, загальна кількість ракетних і безпілотних атак на бази США в Іраку та Сирії зросла до 27, включаючи 6 невеликих атак, які відбулися після того, як військові літаки США востаннє завдали ударів по місцях зберігання зброї підтримуваних Іраном ополченців у Сирії тиждень тому.
Загалом було скоєно 16 атак на бази США в Іраку та 11 у Сирії.
Тому Пентагон надсилає на Близький Схід додаткові 300 військовослужбовців, які спеціалізуються на знешкодженні вибухових боєприпасів і зв’язку.
“Ці сили будуть там, щоб підкріпити війська США, які вже знаходяться в регіоні”, - зазначив Райдер.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден спрямував рідкісне послання верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї, застерігши Тегеран від нападу на війська США на Близькому Сході.