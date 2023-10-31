Через удари по американських базах США надішлють ще 300 військових на Близький схід - Пентагон

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сполучені Штати ухвалили рішення відправити ще 300 своїх солдатів на військові бази на Близькому Сході, адже кількість атак на ці бази значно виросла. Про це під час брифінгу повідомив речник Пентагону Пет Райдер, пише УНН з посиланням на Times of Israel.