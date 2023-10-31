Из-за ударов по американским базам США пришлют еще 300 военных на Ближний восток - Пентагон
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Соединенные Штаты приняли решение отправить еще 300 своих солдат на военные базы на Ближнем Востоке, ведь количество атак на эти базы значительно выросло. Об этом во время брифинга сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер, пишет УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
По его словам, общее количество ракетных и беспилотных атак на базы США в Ираке и Сирии возросло до 27, включая 6 небольших атак, которые произошли после того, как военные самолеты США в последний раз нанесли удары по местам хранения оружия поддерживаемых Ираном ополченцев в Сирии неделю назад.
Всего было совершено 16 атак на базы США в Ираке и 11 в Сирии.
Поэтому Пентагон направляет на Ближний Восток дополнительные 300 военнослужащих, специализирующихся на обезвреживании взрывчатых боеприпасов и связи’.
“Эти силы будут там, чтобы подкрепить войска США, которые уже находятся в регионе”, - отметил Райдер.
Напомним
Президент США Джо Байден направил редкое послание верховному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи, предостерегая Тегеран от нападения на войска США на Ближнем Востоке.