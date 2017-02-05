Через сходження лавин в Афганістані за три дні загинуло більше 100 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. За останні три дні через сходження лавин в Афганістані загинуло майже 100 людей, передає УНН з посиланням на AFP.
Повідомляється, що причиною сходження лавин стали сильні снігопади. Під снігом опинилися два населені пункти у провінції Нурістан. Рятувальники дістали з-під завалів 50 жителів одного із сіл.
Наразі рятвальники намагаються дістатися до другого села.
Раніше також повідомлялось про 54 жертв у провінціях Бадахшан и Парван.
Окрім того, на дорозі, що сполучає Кабул и Кандагар через сніг були заблоковані сотні автомобілів.
Як повідомляв УНН, щонайменше 14 осіб, серед яких діти, загинуло внаслідок сходження лавини у пакистанському окрузі Читрал.