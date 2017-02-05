Из-за схода лавин в Афганистане за три дня погибло более 100 человек

Сообщается, что причиной схода лавин стали сильные снегопады. Под снегом оказались два населенных пункта в провинции Нуристан. Спасатели достали из-под завалов 50 жителей одного из сел.

Сейчас спасатели пытаются добраться до второго села.

Ранее также сообщалось о 54 жертвах в провинциях Бадахшан и Парван.

Кроме того, на дороге, соединяющей Кабул и Кандагар из-за снега были заблокированы сотни автомобилей.