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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

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Из-за схода лавин в Афганистане за три дня погибло более 100 человек

Киев • УНН

 • 8453 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. За последние три дня из-за схода лавин в Афганистане погибли около 100 человек, передает УНН со ссылкой на AFP.

Из-за схода лавин в Афганистане за три дня погибло более 100 человек

Сообщается, что причиной схода лавин стали сильные снегопады. Под снегом оказались два населенных пункта в провинции Нуристан. Спасатели достали из-под завалов 50 жителей одного из сел.

Сейчас спасатели пытаются добраться до второго села.

Ранее также сообщалось о 54 жертвах в провинциях Бадахшан и Парван.

Кроме того, на дороге, соединяющей Кабул и Кандагар из-за снега были заблокированы сотни автомобилей.

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