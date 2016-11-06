Через ремонті роботи внесено зміни у роботу київських тролейбусів маршруту № 11
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. 6 листопада 2016 року внесено зміни у роботу тролейбусів маршруту № 11 у зв’язку з капітальним ремонтом і необхідністю перенесення контактної мережі на Одеському шляхопроводі. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, останні відправлення відбудуться:
з кінцевої зупинки “ст. м. Виставковий центр” о 22:51;
з кінцевої зупинки “музей Архітектури” о 23:10.
Заїзд останніх тролейбусів скориговано.
Як повідомляв УНН, через проведення ярмарків київські автобуси № 73 та №101 змінять маршрут.