Через ремонті роботи внесено зміни у роботу київських тролейбусів маршруту № 11

КИЇВ. 6 листопада. УНН. 6 листопада 2016 року внесено зміни у роботу тролейбусів маршруту № 11 у зв’язку з капітальним ремонтом і необхідністю перенесення контактної мережі на Одеському шляхопроводі. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.