Из-за ремонтных работ внесены изменения в работу киевских троллейбусов маршрута № 11
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. 6 ноября 2016 года внесены изменения в работу троллейбусов маршрута № 11 в связи с капитальным ремонтом и необходимостью переноса контактной сети на Одесском путепроводе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, последние отправления состоятся:
с конечной остановки "ст. м. Выставочный центр "в 22:51;
с конечной остановки "Музей Архитектуры" в 23:10.
Заезд последних троллейбусов скорректирован.
Как сообщал УНН, из-за проведения ярмарок киевские автобусы № 73 и №101 изменят маршрут.