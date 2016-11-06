Из-за ремонтных работ внесены изменения в работу киевских троллейбусов маршрута № 11

КИЕВ. 6 ноября. УНН. 6 ноября 2016 года внесены изменения в работу троллейбусов маршрута № 11 в связи с капитальным ремонтом и необходимостью переноса контактной сети на Одесском путепроводе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.