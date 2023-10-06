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Через ранковий удар рф по Харкову загинув 10-річний хлопчик, постраждали 16 людей - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Внаслідок ранкового удару російських військ по Харкову загинув 10-річний хлопчик, постраждали 16 людей, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Під завалами знайшли дитину 10 років, на жаль, хлопчик загинув. Попередньо, постраждали 16 людей, в тому числі 11-місячна дитина", - повідомив Синєгубов у Telegram.

На місці влучань, з його слів, працюють рятувальники, розбирають завали.

Нагадаємо

росіяни під ранок двічі вдарили по Харкову, відомо про влучання у Київському та Основ'янському районах міста.

Мер Харкова Терехов повідомив, що під завалами зруйнованого через ранкову атаку рф житлового будинку знайшли тіло дитини.

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