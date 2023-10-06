Из-за утреннего удара рф по Харькову погиб 10-летний мальчик, пострадали 16 человек - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В результате утреннего удара российских войск по Харькову погиб 10-летний мальчик, пострадали 16 человек, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Под завалами нашли ребенка 10 лет, к сожалению, мальчик погиб. Предварительно, пострадали 16 человек, в том числе 11-месячный ребенок", - сообщил Синегубов в Telegram.
На месте попаданий, по его словам, работают спасатели, разбирают завалы.
Напомним
россияне под утро дважды ударили по Харькову, известно о попадании в Киевском и Основянском районах города.
Мэр Харькова Терехов сообщил, что под завалами разрушенного из-за утренней атаки рф жилого дома нашли тело ребенка.