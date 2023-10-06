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Из-за утреннего удара рф по Харькову погиб 10-летний мальчик, пострадали 16 человек - ОВА

Из-за утреннего удара рф по Харькову погиб 10-летний мальчик, пострадали 16 человек - ОВА

Киев • УНН

 • 406106 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. В результате утреннего удара российских войск по Харькову погиб 10-летний мальчик, пострадали 16 человек, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"Под завалами нашли ребенка 10 лет, к сожалению, мальчик погиб. Предварительно, пострадали 16 человек, в том числе 11-месячный ребенок", - сообщил Синегубов в Telegram.

На месте попаданий, по его словам, работают спасатели, разбирают завалы.

Напомним

россияне под утро дважды ударили по Харькову, известно о попадании в Киевском и Основянском районах города.

Мэр Харькова Терехов сообщил, что под завалами разрушенного из-за утренней атаки рф жилого дома нашли тело ребенка.

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