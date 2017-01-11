Через прогнозовану негоду на Закарпатті рекомендували призупинити навчальний процес
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 11 січня. УНН. Через погіршення погодних умов у районах Закарпатської області рекомендовано призупинити навчальний процес у навчальних закладах та скасувати позашкільні заняття. Про це сьогодні, 11 січня, йшлося під час засідання оперативного штабу регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, проінформували у прес-службі Закарпатської ОДА, повідомляє УНН.
Також при необхідності на Закарпатті буде обмежено рух вантажного транспорту на шляхах області, а у пунктах пропуску на кордонах водіїв застерігатимуть про погодні умови.
Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль закликав громадян утриматися від поїздок, походів у гори, без зайвої необхідності не вирушати з дому, а обласні служби життєзабезпечення – бути напоготові у зв’язку із наближенням потужного циклону, що призведе до значного погіршення погоди в області.
Так, за повідомленням синоптиків, протягом 12-14 січня на Закарпатті очікуються інтенсивні снігопади, налипання мокрого снігу, сильний вітер, ожеледиця, у гірських районах – хуртовини, снігові замети. За попередніми прогнозами, загальна висота снігового покриву за період випадіння снігу зросте приблизно на 15-40 сантиметрів, а в окремих місцях внаслідок снігових заметів – до 60-80 сантиметрів. Опади у вигляді снігу розпочнуться 12 січня вночі, протягом 13 січня їх інтенсивність буде зростати. Через підвищення температури повітря прогнозується ожеледь. Після проходження циклону морози в регіоні знову посиляться.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у гідрометцентрі попередили про лавинну небезпеку на Закарпатті.