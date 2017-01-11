Из-за прогнозируемой непогоды в Закарпатской области порекомендовали приостановить учебный процесс
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 11 января. УНН. Из-за ухудшения погодных условий в районах Закарпатской области рекомендовано приостановить учебный процесс в учебных заведениях и отменить внешкольные занятия. Об этом сегодня, 11 января, шла речь во время заседания оперативного штаба региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, проинформировали в пресс-службе Закарпатской ОГА, сообщает УНН.
Также при необходимости в Закарпатской области будет ограничено движение грузового транспорта на дорогах области, а в пунктах пропуска на границах водителей предостерегают о погодных условиях.
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль призвал граждан воздержаться от поездок, походов в горы, без лишней необходимости не отправляться из дома, а областные службы жизнеобеспечения - быть начеку в связи с приближением мощного циклона, который приведет к значительному ухудшению погоды в области.
Так, по сообщению синоптиков, в течение 12-14 января в Закарпатской области ожидаются интенсивные снегопады, налипание мокрого снега, сильный ветер, гололед, в горных районах - метели, снежные заносы. По предварительным прогнозам, общая высота снежного покрова за период выпадения снега возрастет примерно на 15-40 сантиметров, а в отдельных местах вследствие снежных заносов - до 60-80 сантиметров. Осадки в виде снега начнутся 12 января ночью, в течение 13 января их интенсивность будет расти. Из-за повышения температуры воздуха прогнозируется гололед. После прохождения циклона морозы в регионе снова усилятся.
Напомним, как сообщал УНН, в Гидрометцентре предупредили о лавинной опасности в Закарпатской области.