Через пожежу на фабриці в Індії загинуло щонайменше 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Щонайменше 10 людей загинули під час пожежі на швейній фабриці в індійському штаті Уттар-Прадеш, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
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Зазначається, що інцидент стався в районі Шахібабад округу Газіабад, розташованого на кордоні зі столичним округом Делі. Пожежа спалахнула близько 04.00 в п’ятницю (00.30 за Києвом).
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Поліція поки заявляє про щонайменше 10 людей, загиблих на місці, але число жертв може бути щонайменше 13 людей. Крім того, багато з постраждалих під час пожежі знаходиться в критичному стані.