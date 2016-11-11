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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21759 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Через пожежу на фабриці в Індії загинуло щонайменше 10 осіб

Через пожежу на фабриці в Індії загинуло щонайменше 10 осіб

Київ • УНН

 • 8140 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Щонайменше 10 людей загинули під час пожежі на швейній фабриці в індійському штаті Уттар-Прадеш, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.

Влада Делі розпорядилися закрити всі школи міста через смог

Зазначається, що інцидент стався в районі Шахібабад округу Газіабад, розташованого на кордоні зі столичним округом Делі. Пожежа спалахнула близько 04.00 в п’ятницю (00.30 за Києвом).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через витік аміаку на пивоварні Carlsberg постраждали 22 людини, один загинув

Поліція поки заявляє про щонайменше 10 людей, загиблих на місці, але число жертв може бути щонайменше 13 людей. Крім того, багато з постраждалих під час пожежі знаходиться в критичному стані.

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