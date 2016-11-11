Из-за пожара на фабрике в Индии погибли не менее 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. По меньшей мере 10 человек погибли во время пожара на швейной фабрике в индийском штате Уттар-Прадеш, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
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Отмечается, что инцидент произошел в районе Шахибабад округа Газиабад, расположенного на границе со столичным округом Дели. Пожар вспыхнул около 04.00 в пятницу (00.30 по Киеву).
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Полиция пока заявляет о меньшей мере 10 человек, погибших на месте, но число жертв может быть менее 13 человек. Кроме того, многие из пострадавших во время пожара находится в критическом состоянии.