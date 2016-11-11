Из-за пожара на фабрике в Индии погибли не менее 10 человек

Власти Дели распорядились закрыть все школы города из-за смога

Отмечается, что инцидент произошел в районе Шахибабад округа Газиабад, расположенного на границе со столичным округом Дели. Пожар вспыхнул около 04.00 в пятницу (00.30 по Киеву).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за утечки аммиака на пивоварне Carlsberg пострадали 22 человека, один погиб

Полиция пока заявляет о меньшей мере 10 человек, погибших на месте, но число жертв может быть менее 13 человек. Кроме того, многие из пострадавших во время пожара находится в критическом состоянии.