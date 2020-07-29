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Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

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19 березня, 10:24 • 114304 перегляди

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Через пандемію вже зараз треба продумати механізми проведення місцевих виборів - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Через збереження карантинних обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу, необхідно вже зараз опрацювати механізми та процедури проведення місцевих виборів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на традиційній селекторній нараді, в якій взяли участь представники уряду та правоохоронних органів, передає пресслужба ОПУ, інформує УНН.

Глава держави порушив питання підготовки до місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня.

"Вочевидь, майбутні вибори проходитимуть на тлі певних обмежень через коронавірусну інфекцію, і вже зараз треба продумати механізми, процедури та фінансування, щоб убезпечити українців і дати їм можливість вільно проголосувати за кандидатів", – сказав Володимир Зеленський.

Зазначається, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернув увагу на забезпечення достатньої кількості тих, хто стежитиме за порядком під час проведення голосування, особливо після ухвалення законопроектів, які вимагатимуть більшої кількості правоохоронців на виборах.

Як повідомлялося раніше в УНН, у разі дострокових виборів до ВР пройшли б 4 партії – опитування.

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