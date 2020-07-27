У разі дострокових виборів до ВР пройшли б 4 партії – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Якщо вибори до ВР відбулися б у липні, в такому разі "прохідними" були б 4 партії - у парламентському рейтингу лідером залишається партія "Слуга народу", яку готову підтримати майже 28% серед готових голосувати і тих, хто визначився з вибором. Про це свідчать висновки опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", передає УНН.
"У парламентському рейтингу лідером є партія "Слуга народу", яку готові підтримати майже 28% серед готових голосувати і визначився з вибором, за "Опозиційну платформу" готові проголосувати майже 16%, "Європейську солідарність" - 14%, "Батьківщину" - біля 10%. Близько 4% підтримали б "Радикальну партію" та партію "Сила і честь", біля 3% готові підтримати партію Шарія, Свободу, Українську стратегію Гройсмана", - йдеться в опитуванні.
Також половина опитаних схиляються того, аби підтримати на місцевих виборах у жовтні саме місцеву партію, навіть якщо вона буде балотуватися лише в одній області, натомість - майже 30% мають намір голосувати за відому національну політичну силу.
Довідка УНН: опитування соціологічною групою "Рейтинг" проводилося 15-20 липня серед населення України, віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
Нагадаємо, більшість українців вважають, що економічне становище в країні за останні півроку погіршилося.