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Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга
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Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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Через обстріл Сумщини, потяги Укрзалізниці курсують із запізненням: графіки

Через обстріл Сумщини, потяги Укрзалізниці курсують із запізненням: графіки

Київ • УНН

 • 336772 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Через російські терористичні обстріли сьогодні була пошкоджена залізнична інфраструктура на ділянці між Сумами та Конотопом, повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, пише УНН.

Цитата

"Усі, хто знаходяться в поїздах у межах Сумської області чи мають плани на найближчий час їхати - слідкуйте за повідомленнями", - додав він.

Деталі

Тим часом Укрзалізниця опублікувала графік руху потягів.

У зв'язку з пошкодженням інфраструктури та закриттям перегону Ворожба — Білопілля:

Поїзд №45 Харків — Ужгород прямує зміненим маршрутом через Полтаву та Гребінку.

Поїзд №259 Суми — Івано-Франківськ із Сум поїде через Полтаву та Гребінку та вивезе із Сум усіх пасажирів з квитками на поїзди №45 і №259 до Києва з можливістю пересадки там на інші поїзди західного напрямку.

Поїзд №780 Київ — Суми прямує до станції Ворожба. 151 пасажира з квитками до станції Суми у Ворожбі чекатимуть автобуси. 

Поїзд №780 вирушить зі станції Ворожба орієнтовно о 21:00 до Києва (прибуття в Київ орієнтовно о 01:00) із зупинками на станціях Путивль, Конотоп, Бахмач, Ніжин, Дарниця для посадки пасажирів з квитками на поїзди №45 і №259.

Орієнтовний час прибуття на станцію Київ-Пас. поїзда №259 — 06:00 07.11.2022 (+5 год), поїзда №45 — 02:00 07.11.2022 (+3 год).

Поїзд №805 Харків — Конотоп прослідує до станції Білопілля.

7 листопада поїзд №806 відправиться за маршрутом Білопілля — Харків

"Усі пасажири, які прибуватимуть під час комендантської години, будуть безкоштовно розміщені в залах очікування підвищеного комфорту", - додали в Укрзалізниці.

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