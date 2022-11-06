Через обстріл Сумщини, потяги Укрзалізниці курсують із запізненням: графіки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Через російські терористичні обстріли сьогодні була пошкоджена залізнична інфраструктура на ділянці між Сумами та Конотопом, повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, пише УНН.
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"Усі, хто знаходяться в поїздах у межах Сумської області чи мають плани на найближчий час їхати - слідкуйте за повідомленнями", - додав він.
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Тим часом Укрзалізниця опублікувала графік руху потягів.
У зв'язку з пошкодженням інфраструктури та закриттям перегону Ворожба — Білопілля:
Поїзд №45 Харків — Ужгород прямує зміненим маршрутом через Полтаву та Гребінку.
Поїзд №259 Суми — Івано-Франківськ із Сум поїде через Полтаву та Гребінку та вивезе із Сум усіх пасажирів з квитками на поїзди №45 і №259 до Києва з можливістю пересадки там на інші поїзди західного напрямку.
Поїзд №780 Київ — Суми прямує до станції Ворожба. 151 пасажира з квитками до станції Суми у Ворожбі чекатимуть автобуси.
Поїзд №780 вирушить зі станції Ворожба орієнтовно о 21:00 до Києва (прибуття в Київ орієнтовно о 01:00) із зупинками на станціях Путивль, Конотоп, Бахмач, Ніжин, Дарниця для посадки пасажирів з квитками на поїзди №45 і №259.
Орієнтовний час прибуття на станцію Київ-Пас. поїзда №259 — 06:00 07.11.2022 (+5 год), поїзда №45 — 02:00 07.11.2022 (+3 год).
Поїзд №805 Харків — Конотоп прослідує до станції Білопілля.
7 листопада поїзд №806 відправиться за маршрутом Білопілля — Харків
"Усі пасажири, які прибуватимуть під час комендантської години, будуть безкоштовно розміщені в залах очікування підвищеного комфорту", - додали в Укрзалізниці.