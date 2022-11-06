Из-за обстрела Сумской области, поезда Укрзализныци курсируют с опозданием: графики

Цитата

"У всех, кто находится в поездах в пределах Сумской области или есть планы на ближайшее время ехать - следите за сообщениями", - добавил он.

Детали

Тем временем Укрзализныця опубликовала график движения поездов.

В связи с повреждением инфраструктуры и закрытием перегона Ворожба — Белополье:

Поезд №45 Харьков —Ужгород идет по измененному маршруту через Полтаву и Гребенку.

Поезд №259 Сумы —Ивано-Франковск из Сум поедет через Полтаву и Гребенку и вывезет из Сум всех пассажиров с билетами на поезда №45 и №259 в Киев с возможностью пересадки на другие поезда западного направления.

Поезд №780 Киев — Сумы следует к станции Ворожба. 151 пассажир с билетами до станции Сумы в Ворожбе будут ждать автобусы.

Поезд №780 отправится со станции Ворожба ориентировочно в 21:00 в Киев (прибытие в Киев ориентировочно в 01:00) с остановками на станциях Путивль, Конотоп, Бахмач, Нежин, Дарница для посадки пассажиров с билетами на поезда №45 и №259.

Ориентировочное время прибытия на станцию ​​Киев-Пасс. поезда №259 — 06:00 07.11.2022 (+5 ч), поезда №45 — 02:00 07.11.2022 (+3 ч).

Поезд №805 Харьков —Конотоп проследует до станции Белополье.

7 ноября поезд №806 отправится по маршруту Белополье — Харьков

"Все пассажиры, прибывающие во время комендантского часа, будут бесплатно размещены в залах ожидания повышенного комфорта", - добавили в Укрзализныце.