Через негоду в Україні знеструмлено понад 100 населених пунктів

"Станом на 7 год. 1 липня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 136 населених пунктів у 4 областях, а саме: Дніпропетровська – 74 н.п., Київська – 29 н.п., Запорізька – 3 н.п. та Луганська – 30 н.п.", – йдеться у довідці.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Також у зв'язку з інтенсивними опадами та поривами вітру зафіксовано випадки підтоплення та пошкодження об'єктів житлової та соціальної сфери у Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Луганській областях.

Нагадаємо, сьогодні, 1 липня, у Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с.