Через негоду, обстріли та технологічні порушення без світла частково залишалися 12 областей - Міненерго

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 11684 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 76059 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 157561 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 156099 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 128100 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134712 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86305 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93529 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99139 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89826 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5м/с
63%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 5132 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 8184 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 7436 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 7390 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 4184 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 156099 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 225502 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374648 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310853 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418839 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 5252 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15430 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32244 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29004 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 128104 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Через негоду, обстріли та технологічні порушення без світла частково залишалися 12 областей - Міненерго

Київ • УНН

 • 124139 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Внаслідок погодних умов, обстрілів російських військ та технологічних порушень без світла залишалися споживачі у 12 областях. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Про це повідомила у четвер пресслужба Міненерго, пише УНН.

Через негоду, обстріли та технологічні порушення без світла частково залишалися 12 областей - Міненерго

Знеструмлення

Як повідомляється, внаслідок бойових дій на Чернігівщині знеструмлено 10 населених пунктів (з них 4 – частково), на Сумщині – 57 населених пунктів (з них 11 – частково), на Харківщині – понад 18 тисяч споживачів.

Минулої доби через обстріли на Донеччині знеструмлювалося 25 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Як повідомляється, за добу енергетики заживили понад 14 тисяч абонентів. Більшість із них – у Донецькій області.

Крім того, внаслідок технологічних порушень минулої доби тимчасово знеструмлювалися споживачі в Житомирській, Київській, Кіровоградській областях. Наразі всіх заживлено, вказали у відомстві. 

Залишаються знеструмленими також через технологічні порушення понад 1 тис. абонентів на Дніпропетровщині та 1,2 тис. – на Одещині.

Через несприятливі погодні умови залишаються знеструмленими 23 населених пункти у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях. Більшість із них – на Сумщині, де світла частково немає у 9 населених пунктах.

Генерація

«Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів», - йдеться у повідомленні Міненерго.

У короткотерміновий ремонт (у межах однієї доби) вийшла турбіна на одній з ТЕС.

Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС

У Херсоні минулої доби підключили 178 точок доступу, знеструмлених після підтоплення. Без світла залишаються 1020 споживачів.

Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 15,68 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції, вказали в Міненерго.

Експорт/імпорт

Комерційний імпорт електроенергії з Молдови та Польщі за минулу добу склав 2 456 МВт*год. Експорт до Молдови – 1 178 МВт*год.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.66
Bitcoin
$84,221.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,255.94
Ethereum
$1,616.13