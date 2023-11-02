Через негоду, обстріли та технологічні порушення без світла частково залишалися 12 областей - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Внаслідок погодних умов, обстрілів російських військ та технологічних порушень без світла залишалися споживачі у 12 областях. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Про це повідомила у четвер пресслужба Міненерго, пише УНН.
Знеструмлення
Як повідомляється, внаслідок бойових дій на Чернігівщині знеструмлено 10 населених пунктів (з них 4 – частково), на Сумщині – 57 населених пунктів (з них 11 – частково), на Харківщині – понад 18 тисяч споживачів.
Минулої доби через обстріли на Донеччині знеструмлювалося 25 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Як повідомляється, за добу енергетики заживили понад 14 тисяч абонентів. Більшість із них – у Донецькій області.
Крім того, внаслідок технологічних порушень минулої доби тимчасово знеструмлювалися споживачі в Житомирській, Київській, Кіровоградській областях. Наразі всіх заживлено, вказали у відомстві.
Залишаються знеструмленими також через технологічні порушення понад 1 тис. абонентів на Дніпропетровщині та 1,2 тис. – на Одещині.
Через несприятливі погодні умови залишаються знеструмленими 23 населених пункти у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях. Більшість із них – на Сумщині, де світла частково немає у 9 населених пунктах.
Генерація
«Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів», - йдеться у повідомленні Міненерго.
У короткотерміновий ремонт (у межах однієї доби) вийшла турбіна на одній з ТЕС.
Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС
У Херсоні минулої доби підключили 178 точок доступу, знеструмлених після підтоплення. Без світла залишаються 1020 споживачів.
Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 15,68 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції, вказали в Міненерго.
Експорт/імпорт
Комерційний імпорт електроенергії з Молдови та Польщі за минулу добу склав 2 456 МВт*год. Експорт до Молдови – 1 178 МВт*год.