Из-за непогоды, обстрелов и технологических нарушений без света частично оставались 12 областей - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Вследствие погодных условий, обстрелов российских войск и технологических нарушений без света оставались потребители в 12 областях. Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минэнерго, пишет УНН.
Обесточивание
Как сообщается, в результате боевых действий на Черниговщине обесточены 10 населенных пунктов (из них 4 – частично), на Сумщине – 57 населенных пунктов (из них 11 – частично), на Харьковщине – более 18 тысяч потребителей.
За прошедшие сутки из-за обстрелов на Донетчине обесточивалось 25 населенных пунктов. Также без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Как сообщается, за сутки энергетики запитали более 14 тысяч абонентов. Большинство из них – в Донецкой области.
Кроме того, в результате технологических нарушений за прошедшие сутки временно обесточивались потребители в Житомирской, Киевской, Кировоградской областях. Сейчас все запитаны, указали в ведомстве.
Остаются обесточенными также из-за технологических нарушений более 1 тыс. абонентов в Днепропетровской области и 1,2 тыс. – в Одесской области.
Из-за неблагоприятных погодных условий остаются обесточенными 23 населенных пункта в Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях. Большинство из них – на Сумщине, где света частично нет в 9 населенных пунктах.
Генерация
«Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей», - говорится в сообщении Минэнерго.
В краткосрочный ремонт (в пределах одних суток) вышла турбина на одной из ТЭС.
Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС
В Херсоне за прошедшие сутки подключили 178 точек доступа, обесточенных после подтопления. Без света остаются 1020 потребителей.
Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 15,68 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, указали в Минэнерго.
Экспорт/импорт
Коммерческий импорт электроэнергии из Молдовы и Польши за минувшие сутки составил 2 456 МВт*ч. Экспорт в Молдову – 1 178 МВт*ч.