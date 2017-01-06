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Через негоду на Миколаївському автовокзалі відкрили пункт обігріву для пасажирів

Через негоду на Миколаївському автовокзалі відкрили пункт обігріву для пасажирів

Київ • УНН

 • 5722 перегляди

МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 6 січня. УНН. Через снігові замети на Миколаївському автовокзалі активісти відкрили пункт обігріву для пасажирів, які не змогли покинути місто. Про це у Facebook написав радник Миколаївського міського голови з питань розвитку транспортної інфраструктури Денис Барашковський, повідомляє УНН.

На цей час на автовокзалі спостерігається велике скупчення пасажирів.

“Тільки що приїхав на міжміський автовокзал міський голова Олександр Сенкевич , який швидко відреагував на наше прохання про створення пункту обігріву. Протягом години повинні встановити пункт з гарячим чаєм для запізнилися і тих, хто не зміг виїхати з вокзалу”, — написав Д.Барашковський.

Нагадаємо, міська влада, готуючись до снігопаду у Різвяну ніч, відкрила в Миколаєві пункти обігріву та видачі гарячого харчування і одягу.

Українські Національні Новини

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