Через негоду на Миколаївському автовокзалі відкрили пункт обігріву для пасажирів
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 6 січня. УНН. Через снігові замети на Миколаївському автовокзалі активісти відкрили пункт обігріву для пасажирів, які не змогли покинути місто. Про це у Facebook написав радник Миколаївського міського голови з питань розвитку транспортної інфраструктури Денис Барашковський, повідомляє УНН.
На цей час на автовокзалі спостерігається велике скупчення пасажирів.
“Тільки що приїхав на міжміський автовокзал міський голова Олександр Сенкевич , який швидко відреагував на наше прохання про створення пункту обігріву. Протягом години повинні встановити пункт з гарячим чаєм для запізнилися і тих, хто не зміг виїхати з вокзалу”, — написав Д.Барашковський.
Нагадаємо, міська влада, готуючись до снігопаду у Різвяну ніч, відкрила в Миколаєві пункти обігріву та видачі гарячого харчування і одягу.