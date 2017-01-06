Через негоду на Миколаївському автовокзалі відкрили пункт обігріву для пасажирів

На цей час на автовокзалі спостерігається велике скупчення пасажирів.

“Тільки що приїхав на міжміський автовокзал міський голова Олександр Сенкевич , який швидко відреагував на наше прохання про створення пункту обігріву. Протягом години повинні встановити пункт з гарячим чаєм для запізнилися і тих, хто не зміг виїхати з вокзалу”, — написав Д.Барашковський.

Нагадаємо, міська влада, готуючись до снігопаду у Різвяну ніч, відкрила в Миколаєві пункти обігріву та видачі гарячого харчування і одягу.