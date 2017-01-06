Из-за непогоды на Николаевском автовокзале открыли пункт обогрева для пассажиров
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 6 января. УНН. Из-за снежных заносов на Николаевском автовокзале активисты открыли пункт обогрева для пассажиров, которые не смогли покинуть город. Об этом в Facebook написал советник Николаевского городского головы по вопросам развития транспортной инфраструктуры Денис Барашковский, сообщает УНН.
В настоящее время на автовокзале наблюдается большое скопление пассажиров.
"Только что приехал на междугородный автовокзал городской голова Александр Сенкевич, который быстро отреагировал на нашу просьбу о создании пункта обогрева. В течение часа должны установить пункт с горячим чаем для опоздавших и тех, кто не смог выехать с вокзала", - написал Д.Барашковский.
Напомним, городские власти, готовясь к снегопаду в Рождественскую ночь, открыли в Николаеве пункты обогрева и выдачи горячего питания и одежды.