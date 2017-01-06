Из-за непогоды на Николаевском автовокзале открыли пункт обогрева для пассажиров

В настоящее время на автовокзале наблюдается большое скопление пассажиров.

"Только что приехал на междугородный автовокзал городской голова Александр Сенкевич, который быстро отреагировал на нашу просьбу о создании пункта обогрева. В течение часа должны установить пункт с горячим чаем для опоздавших и тех, кто не смог выехать с вокзала", - написал Д.Барашковский.

Напомним, городские власти, готовясь к снегопаду в Рождественскую ночь, открыли в Николаеве пункты обогрева и выдачи горячего питания и одежды.