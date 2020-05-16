Через кілька тижнів ВР може розглянути законопроект про загальнонаціональний референдум - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Через кілька тижнів на розгляд до ВР можуть винести один із законопроектів щодо народовладдя, а саме про загальнонаціональний референдум. Про це заявив голова ВРУ Дмитро Разумков в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає УНН.
"У вівторок чи в середу був підписаний лист до Венеційської комісії і туди був направлений перший законопроект з цього пакету народовладдя – це загальнонаціональний референдум. І я сподіваюся, що найближчим часом, декілька тижнів, зможемо його винести в зал ВР та розглянути", - сказав Разумков.
Нагадаємо, у Верховній Раді завершили роботу над першим законопроектом з блоку стосовно народовладдя - щодо всеукраїнського референдуму.