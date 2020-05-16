Через несколько недель ВР может рассмотреть законопроект о общенациональном референдуме - Разумков

"Во вторник или в среду было подписано письмо Венецианской комиссии и туда был направлен первый законопроект из этого пакета народовластия - это общенациональный референдум. И я надеюсь, что в ближайшее время, несколько недель, сможем его вынести в зал ВР и рассмотреть", - сказал Разумков.

Напомним, в Верховной Раде завершили работу над первым законопроектом из блока относительно народовластия - о всеукраинском референдуме.