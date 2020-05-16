Через несколько недель ВР может рассмотреть законопроект о общенациональном референдуме - Разумков
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Через несколько недель на рассмотрение в ВР могут вынести один из законопроектов по народовластию, а именно об общенациональном референдуме. Об этом заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков в интервью "Радио Свобода", передает УНН.
"Во вторник или в среду было подписано письмо Венецианской комиссии и туда был направлен первый законопроект из этого пакета народовластия - это общенациональный референдум. И я надеюсь, что в ближайшее время, несколько недель, сможем его вынести в зал ВР и рассмотреть", - сказал Разумков.
Напомним, в Верховной Раде завершили работу над первым законопроектом из блока относительно народовластия - о всеукраинском референдуме.