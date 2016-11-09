Через грип на Рівненщині госпіталізували понад 100 дітей
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. За минулий місяць потрапили на стаціонарне лікування на Рівненщині 144 хворих на грип. Серед госпіталізованих понад 100 дітей, повідомили кореспонденту УНН у прес-службі Рівненської ОДА.
Нині в області епідеміологи відзначають сезонний рівень захворюваності на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції.
Епідемічний поріг не перевищено в жодному районі Рівненщини.
Нагадаємо, у Львівській області зареєстровано смерть дитини внаслідок ГРВІ.